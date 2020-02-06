البحسني يلتقي وفد شركة الرتاج بسلطنة عمان ويبحث توجهاتهم لإقامة مشاريع استثمارية بحضرموت

الخميس 6 فبراير 2020

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه اليوم، بالمكلا وفد شركة الرتاج العصرية للتجارة والصناعة المحدودة بسلطنة عُمان الشقيقة.



واستمع المحافظ من رئيس مجلس إدارة الشركة حمد بن عبدالله العامري والرئيس التنفيذي موسى بن سالم البحري، وبحضور نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي الى توجه الشركة لإقامة استثمارات في حضرموت وافتتاح فرع لها بالمكلا لتوفير جميع مواد البناء والسيراميك والادوات الصحية والكهربائية والجرانيت والرخام العماني، مشيدين بما لمسوه من أمن واستقرار في حضرموت بفضل رعاية واهتمام الأخ المحافظ، مؤكدين أن ذلك كان دافعاً لهم لإقامة استثمارات لشركتهم في حضرموت .

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وأكد محافظ حضرموت تشجيعه ودعمه للاستثمارات وللمستثمرين، مرحباً بالاستثمارات من سلطنة عمان الشقيقة، ودعم السلطة المحلية لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية في المكلا .

وأهدى المحافظ نسخ من موسوعة كتاب "حضرموت" لرئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي.