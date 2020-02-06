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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يتسلم نسخة من الخارطة الطبوغرافية لحضرموت والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم نسخة من الخارطة الطبوغرافية لمحافظة حضرموت بمختلف حدودها توضح جميع مناطق التجمعات السكانية في المديريات وعواصمها ومواقع الخامات المعدنية المتواجدة في نطاق المحافظة.
واستمع المحافظ البحسني من مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالمحافظة المهندس صلاح بابحير إلى مكونات الخارطة التي أعدتها الهيئة وتشمل مختلف مناطق حضرموت وتجمعاتها السكانية بالقرى والمدن والوديان والهضاب والسواحل والمعالم التاريخية والسياحية والأثرية، بالإضافة إلى مواقع تواجد الخامات المعدنية.
واكد المحافظ المحافظ أهمية الخارطة في توفير قاعدة بيانات لكافة مديريات المحافظة وثرواتها المعدنية ودورها في تسهيل الاستثمار واستخراج الخامات المعدنية وعدم صرف أي مشاريع في هذه المواقع الحيوية.
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