البحسني يفتتح أعمال توسعة إضافية لحفظ المواد الخام بمركز الأطراف بالمكلا

الخميس 6 فبراير 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلا المستودع الخاص بحفظ المواد الخام لصناعة الأطراف المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي تم انشاؤه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واكد المحافظ خلال الافتتاح أهمية المستودع في حفظ المواد الخام الخاصة بصناعة الأطراف الاصطناعية بالمركز الذي يخدم المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، شاكراً دعم الصليب الأحمر الدولي للمركز وتوفير المواد الخام.

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كما افتتح المحافظ 6 غرف إضافية بالسكن الخيري بمركز الأطراف الاصطناعية بدعم من مجموعة بن هلابي لخدمة المرضى من خارج مدينة المكلا الذين يرتادون المركز للعلاج الطبيعي وتركيب اطراف اصطناعية.

وشكر المحافظ مساهمة مجموعة بن هلالي في بناء السكن الخيري وتوسيعه لخدمة المرضى من مختلف المحافظات.

رافق المحافظ، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، ومدير المركز الدكتور محمد صالح الجمحي، ومدير عام مكتب المحافظ ناصر القرزي، ووفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثله بالمركز وسيم التميمي، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالد بن هلابي.