شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 مصرياً في حادث مروري بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

توفي 13 مصريا وأصيب 7 أخرون ، اليوم الخميس في حادث مروري في محافظة أسوان، جنوب القاهرة. وقال مصدر بوزارة الداخلية أنه تم الدفع بأكثر من 15 سيارة اسعاف لنفل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج ، لافتا إلى أخطار النيابة لمتابعة التحقيقات.

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