شكرا لقرائتكم خبر عن اجماع دولي فى جنيف لبحث علاجات وأمصال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يضم الاجتماع المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أحدث الخبرات والمعلومات حول الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 550 شخصا.
ويعتزم الخبراء مناقشة العلاجات والأمصال بالإضافة إلى بحث المصدر المحتمل للفيروس وكيفية انتشاره.
كما يعتزم الخبراء مناقشة تطور التشخيص السريع واختبارات الدم.
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