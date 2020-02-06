انفراج الازمة.. العراق يشارك في بطولة العرب للشباب بمنحة وزارية خاصة

وكان منتخب الشباب قد فكر بالانسحاب من البطولة بسبب عدم وجود منحة مالية للمشاركة.

وقال مصدر في الوزارة في حديث للسومرية نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اجتمع اليوم الخميس بالمدير الإداري لمنتخب الشباب جليل صالح ومساعد مدرب ليوث الرافدين خالد محمد صبار من اجل بحث إمكانية مشاركة العراق في بطولة العرب".



وأوضح أن "وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق منحة خاصة لمنتخب الشباب من أجل تأمين مشاركته في البطولة، فيما وعدهم ايضاً بتكريم المنتخب في حال تحقيق الإنجاز بالبطولة".

يذكر ان البطولة ستقام خلال الفترة 17 شباط وحتى 5 اذار المقبل.

وأوقعت القرعة العراق في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات تونس وموريتانيا والكويت.