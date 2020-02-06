رياضة 2020-02-06 | 14:22 1,471 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، وفاة اسطورة كرة اليد العراقية وقائد المنتخب الوطني الأسبق، اياد حميد رشيد. وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "الاتحاد العراقي لكرة اليد، يعزي أسرة اليد العراقية بوفاة المغفور له بإذن الله الدكتور اياد حميد رشيد كابتن منتخبنا الوطني لكرة اليد في سبعينيات القرن الماضي والحكم الدولي وعضو الاتحاد العراقي سابقا والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم".



وأضاف "داعين العلي القدير ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله واصحابه الصبر والسلوان".

المحرر: محمد خليل

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