بالفيديو..اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع الفيضانات

ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وصل الى مرحلة خطيرة بحسب ما اعلنت عنه مديرية الدفاع المدني التي دعت المواطنين الساكنين بالقرب من حوض النهر للمغادرة لتجنب وقوع وفيات واضرار مادية. وبالرغم من خطورة الامر اكدت وزارة الموارد المائية جاهزتها من ناحية الخزانات والسدود للتعامل مع الفيضانات ان حصلت خلال الفترة المقبلة من فصل الشتاء.

وشهد العام الماضي موجة فيضانات اجتاحت عددا من المحافظات وخصوصا الوسطى والجنوبية حيث اطلقت الجهات الحكومية حالة ألانذار القصوى للسيطرة على تلك السيول التي راح ضحيتها العديد من ارواح المواطنين.

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