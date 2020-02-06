2020-02-06 | 13:45
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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية "بريميرليج" عن موعد بدء النسخة المقبلة "التاسعة والعشرين" من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2020/2021.
وكان الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي قد بدأ يوم 9 أب 2019، ومن المفترض أن تختم جولاته يوم 17 أيار المقبل.
وفي سياق آخر، صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على نهاية سوق الانتقالات الصيفية المقبل في الأول من سبتمبر، عكس العام الماضي الذي انتهى مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتضررت بعض الأندية من القرار في بداية الموسم الحالي، وخرجت بعض التصريحات من قبل بعض المسئولين يفضلون عودة الانتقالات لموعد نهايتها السابق في السنوات الماضية وهو الأمر الذي أصبح رسميًا الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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