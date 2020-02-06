رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج

وتبدأ المغامرة الجديدة لأندية إنجلترا للتنافس على اللقب المحلي يوم، 8 أب 2020، أي بعد أقل من شهر من نهاية بطولة كأس أمم أوروبا والتي ستقام في الفترة من 12 حزيران وحتى 12 تموز المقبلين.

وكان الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي قد بدأ يوم 9 أب 2019، ومن المفترض أن تختم جولاته يوم 17 أيار المقبل.



وفي سياق آخر، صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على نهاية سوق الانتقالات الصيفية المقبل في الأول من سبتمبر، عكس العام الماضي الذي انتهى مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضررت بعض الأندية من القرار في بداية الموسم الحالي، وخرجت بعض التصريحات من قبل بعض المسئولين يفضلون عودة الانتقالات لموعد نهايتها السابق في السنوات الماضية وهو الأمر الذي أصبح رسميًا الآن.

