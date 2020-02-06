نائب رئيس اتحاد الكرة: انشغلنا بالمشاكل.. لم نخطط للكرة العراقية خلال 10 سنوات

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2020-02-06 | 13:03
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اكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل، علي جبار، أن الاتحاد انشغل بالمشاكل ولم يفكر بالتخطيط لكرة القدم خلال السنوات الـ10 الماضية.
وقال جبار في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "البلد بحاجة الى الرياضة وخاصة كرة القدم، فنحن لدينا شعب يحب كرة القدم لكن المشاكل والصراعات تأخذ من جرف هذه اللعبة".
وأضاف "10 سنوات مرت وانا اعمل في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم نفكر او نخطط لكرة القدم، لأننا فكرنا في المشاكل فقط، فالاتحاد قبل ان يلد ولدوا خصومه وسببوا لنا ارباكاً كبيراً ومشاكل كبيرة".
وأوضح أن "الجميع مطالب بدعم الاتحاد القادم وان يضع يده على ظهره من اجل دفعه الى الامام، اما إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الفشل سيكون مصير الاتحاد المقبل".
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