نائب رئيس اتحاد الكرة: انشغلنا بالمشاكل.. لم نخطط للكرة العراقية خلال 10 سنوات

وكان جبار وجميع أعضاء اتحاد الكرة، قدموا استقالة جماعية مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية والدولية.

وقال جبار في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "البلد بحاجة الى الرياضة وخاصة كرة القدم، فنحن لدينا شعب يحب كرة القدم لكن المشاكل والصراعات تأخذ من جرف هذه اللعبة".



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وأضاف "10 سنوات مرت وانا اعمل في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم نفكر او نخطط لكرة القدم، لأننا فكرنا في المشاكل فقط، فالاتحاد قبل ان يلد ولدوا خصومه وسببوا لنا ارباكاً كبيراً ومشاكل كبيرة".

وأوضح أن "الجميع مطالب بدعم الاتحاد القادم وان يضع يده على ظهره من اجل دفعه الى الامام، اما إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الفشل سيكون مصير الاتحاد المقبل".