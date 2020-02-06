إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، الخميس، في عملية إطلاق نار غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عملية إطلاق النار وقعت وسط الضفة الغربية، وهو ما أكدته وسائل إعلام دون المزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار في وقت سابق على فلسطيني بالبلدة القديمة في مدينة القدس بعد اتهامه بإطلاق النار على عناصر تابعة لها وإصابة أحد أفرادها.

وأوضح شهود عيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع بالقرب من باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى.

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وأضاف أحد الشهود أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاده في المكان، فيما لم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية أي بيانات بخصوص ذلك.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن فلسطينيا أطلق النار على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه.

وتابعت "أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة إلى إطلاق النار على الفلسطيني وتحييده".

وصباح الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي جرح 12 من جنوده في عملية الدهس التي وقعت، فجر الخميس، بمدينة القدس المحتلة.

ووقع حادث الدهس الذي أسفر عن جرح 14 في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية، حيث يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل.