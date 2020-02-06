الجيش السوداني يوقف 14 شخصا انتحلوا صفات عسكرية

أعلن الجيش السوداني، الخميس، توقيف 14 شخصا ينتحلون صفات عسكرية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "ينتحلون صفات عسكرية، تحت اسم (تجمع العائدين من أجل السلام)، و(الحركة الشعبية قيادة مالك عقار)، وتم توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة".

وأضاف أن "الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على هذه المجموعة بعد معلومات توفرت لها ومتابعة لنشاطاتها غير القانونية، وهم يمارسون نشاطا أمنيا وبمستندات ووسائل حركية وشعارات عسكرية مزورة".

وأوضح أن "المجموعة المسماة (تجمع العائدين من أجل السلام) تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تحت عنوان تبعية لرئاسة الأركان المشتركة، صنعت بالسوق العربي في الخرطوم".

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وأشار إلى أن "أفراد المجموعة يستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها، وعددهم عشرة أفراد، منهم ثلاثة مدنيين قاموا بالعون الفني لحصول المذكورين على البطاقات والعلامات".

ولفت إلى أن "المجموعة الثانية المسماة (الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار) عددهم أربعة أفراد يتحركون بمركبة مطبوع عليها ملصق يشير إلى اسم إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال - جهاز الأمن والمخابرات الأمن الإيجابي، يمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي".

وأضاف: "حرزت جميع المعروضات وسلم المقبوض عليهم إلى الشرطة، وفتحت ضدهم بلاغات بالتزوير في مستندات رسمية والتعامل بالشارات العسكرية، وانتحال شخصية الموظف العام حتى يكونوا عظة لكل من تسول له نفسه استغلال التحولات السياسية والأمنية التي تمرَّ بها البلاد".

وأكد أن "القوات المسلحة ستظل عينا ساهرة ضد كل الظواهر السالبة التي تضر بأمن وسلامة المواطنين، وتعرضه للابتزاز الرخيص والتي تستخدم فيها الصبغة العسكرية".

ودعا جميع الشعب السوداني إلى "عدم الانجرار إلى مثل هذه التصرفات الطائشة وغير القانونية والتبليغ عن كل الظواهر السالبة المماثلة".