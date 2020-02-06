وزير العمل الفلسطيني يشيد بالموقف الأفريقي الرافض لـ"صفقة القرن"

أشاد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بموقف الاتحاد الأفريقي الرافض لخطة السلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

تصربحات أبو جيش لـ"العين الإخبارية" جاءت على هامش مشاركته في الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا.

وقبل يومين، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان لها، عن رفضها خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وعن هذا الموقف، قال وزير العمل الفلسطيني إن بلاده تتطلع إلى أن تخرج القمة الأفريقية المقررة الأحد المقبل بقرار يدعم القضية الفلسطينية ويؤكد استمرارية الدعم الأفريقي لها.

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ولفت أبو جيش إلى أنه التقى وزير الخارجية الإثيوبي غدو اندرجاتشاو على هامش أعمال المجلس التنفيذي الذي أكد له موقف بلاده الثابت ودعمها خيار حل الدولتين.





وكشف الوزير أبو جيش أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يحضر أعمال القمة الأفريقية كما كان مقررا، كونه مرتبطا باجتماع في مجلس الأمن الدولي في ذات التاريخ، لمناقشة خطة السلام.



وانطلقت في العاصمة الإثيوبية، الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وهذه الاجتماعات تأتي تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب وتنمية القارة السمراء.