نجاة مسؤول صومالي من محاولة اغتيال ومقتل سائقه

نجا سكرتير وزارة الأشغال العامة للحكومة الصومالية أحمد محمد من محاولة اغتيال، الخميس، بينما قتل سائقه وأصيب أحد حراسه في انفجار لغم أرضي بالعاصمة مقديشو.



وقالت إذاعة محلية إن انفجارا استهدف سيارة مملوكة لأحد المسؤولين بواسطة زرع لغم في شارع حي تليح بالقرب من المنتزه الوطني السابق.

ووفقا لشهود عيان فإن الانفجار الضخم أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الذين تزامن مرورهم أثناء التفجير الذي سُمع دويه في معظم أحياء العاصمة.

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ووصلت شرطة مديرية هدن إلى الموقع وقامت بإغلاق الشارع العام.

ولم تصدر الأجهزة الأمنية أي تعليق على الانفجار حتى اللحظة، بينما تشير التحليلات الأولية إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية، حيث باتت العاصمة مقديشو مسرحا يوميا لهجمات الحركة التي تحارب الحكومة.

وتواجه الحكومة الصومالية فشلا في الحرب على حركة الشباب والتغلب على المشكلات الأمنية، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة الشباب الإرهابية أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.