فيديو.. شاهد كيف تصنع أمازون سياراتها الكهربائية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شركة أمازون عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب فيديو كشفت خلاله كواليس صناعة التصميم الداخلي والخارجي لسيارات أسطولها الكهربائي.
وسبق أن أعلنت شركة أمازون الكبرى للتجارة الإلكترونية عن شرائها لأسطول كبير من السيارات الكهربائية من فئة VAN تخصصه للشحن وتوصيل البضائع والمنتجات لعملائها، من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الناشئة "ريفيان".
ووفق موقع "إنسايد إي في"، ظهر بالفيديو فريق عمل تصميم الطراز، ومراحل إجراء التجارب وصناعة النماذج التجريبية من الطراز عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وحسب ما أفاد الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية فإن عقد الشراكة بين أمازون وريفيان ينصص على حصول أمازون على 100 ألف سيارة كهربائية من فئة VAN تصنعها لها شركة ريفيان، في إطار رغبة أمازون بالمساهمة في الحد من التلوث البيئي على سطح كوكب الأرض، بالحد من استخدام السيارات المنتجة للعوادم الضارة، بتحويل جميع السيارات التي تعمل تحت خدمتها للطاقة الكهربائية الخضراء.
وذكر "إنسايد إي في" أن أمازون أعلنت رسميا أن أسطولها من سيارات الشحن من ريفيان سيبدأ مهام عمله في شحن وتوصيل البضائع بداية من عام 2021 المقبل.
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