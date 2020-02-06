انطلاقة الأهلي المصري المحلية تناطح ليفربول في صدارة الأندية العالمية

عاد الأهلي المصري للظهور على الساحة العالمية ومنافسة الأندية الكبرى بفضل نتائجه المميزة خلال الموسم الجاري بالدوري المصري.

الأهلي الذي فرض اسمه بقوة كنادٍ يملك شهرة عالمية من خلال مشاركته 5 مرات في بطولة كأس العالم للأندية، عاد لها بفضل الانطلاقة المحلية، حيث أصدر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات قائمة بالأندية الأكثر تحقيقا للفوز خلال الـ10 جولات الأخيرة من الدوريات المحلية.





وتصدر الأهلي القائمة برصيد 10 انتصارات خلال آخر 10 مباريات، متساويا مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وبنفيكا البرتغالي.

وجاء فريق يوروبا كوليدج متصدر الدوري بجبل طارق في المركز الرابع برصيد 9 انتصارات وتعادل وحيد، وهو نفس رصيد باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حل خامسا.

قطار الأهلي لا يتوقف

الأهلي خاض خلال الموسم الجاري 12 مباراة محلية، حقق خلالها العلامة الكاملة، وفاز خلال آخر 10 مواجهات على حساب أسوان بنتيجة 5-1 والجونة 4-0 ووادي دجلة 3-0 وحرس الحدود بهدف دون رد والإسماعيلي بالنتيجة ذاتها.

وواصل الأهلي نتائجه الجيدة بالفوز على الاتحاد السكندري 4-0 ومصر المقاصة 2-0 ونادي مصر 3-1 وعلى طنطا بخماسية نظيفة وأخيرا المقاولون العرب 2-0.

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ويحتل الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، ولكن أقل بـ4 مباريات.

ويبحث الأهلي بقيادة فايلر عن معادلة الرقم القياسي بالفوز المتتالي خلال مسابقة الدوري المصري المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 17 فوزا في موسم 2004-2005.





ليفربول يلتهم البريمييرليج

في المقابل، يواصل نادي ليفربول الانفراد بصدارة "البريمييرليج"، بعدما نجح النادي العريق في الفوز بـ23 مباراة والتعادل بلقاء وحيد خلال 24 جولة، خاضها الموسم الجاري بالدوري الأقوى في العالم.

وخلال الجولات الـ10 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز حقق ليفربول الفوز على أندية بورنموث 3-0 وواتفورد 2-0 وليستر سيتي بنتيجة 4-0 وولفرهامبتون (الدور الأول) 1-0.

وواصل ليفربول نتائجه بالفوز على شيفيلد يونايتد 2-0 وتوتنهام بنتيجة 1-0 مانشستر يونايتد 2-0 وولفرهامبتون (الدور الثاني) بنتيجة 2-1 ووست هام يونايتد 2-0 وساوثهامبتون بنتيجة 4-0.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.



