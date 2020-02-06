أكدت وزير الصحة والسكان د.هالة زايد، أن الخوف على مصر لا يتمثل في فيروس الكورونا، مشيرة إلى أن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو فيروس يصيب الأخلاق والقيم.
جاء ذلك في تغريدة لوزيرة الصحة والسكان، نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ قليل، قائلة: الحقيقة الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وزيرة الصحة عن «كورونا»: خايفة على مصر من فيروس أخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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