هل سيتم تأجيل الدراسة في مصر؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، انتظام الدراسة في موعدها الأسبوع المقبل.

وقال شوقي : «سيتم تنظيم حملات توعية صحية خلال طابور الصباح في المدارس»، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي حدث طارئ.

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وأشاد وزير التعليم بتجربة المدارس اليابانية قائلا: «استفدنا من التعاون مع اليابان عبر تدريب عدد من المعلمين المصريين هناك»، لافتا إلى أن عدد المدارس اليابانية بمصر سيصل إلى 45 مدرسة قريبا.

وأكمل «ما يقرب من ألفي طالب ينتظمون بالمدارس اليابانية»، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني أشاد بنظام بناء شخصية الطالب المتبع في المدارس اليابانية.