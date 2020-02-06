السفارة الأميركية بالعراق: ندعو الحكومة العراقية لوضع حد للممارسات الإجرامية

دانت ​السفارة الأميركية​ في ​العراق​، في بيان، بـ"شدة الهجوم الوحشي الذي وقع في ​مدينة النجف​ الأشرف يوم أمس والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من ​المتظاهرين​ السلميين"، معتبرة انه "من المؤسف أنه لا يزال يسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديمقراطي في ​حرية التعبير​، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ويقع على عاتق ​الحكومة العراقية​ وقواتها الأمنية وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق ​الخيام​ في ​التظاهرات​ السلمية، وندعو الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

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