قرقاش: التهرب من تطبيق اتفاق الرياض ينعكس ضعفا بمواجهة الحوثيين

أعتبر وزير ​الدولة​ ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اتفاق ​الرياض​ جاء بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفا وتفكيكا في خضم المواجهة مع الحوثي، وباتت محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد".

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