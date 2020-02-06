أبو ردينة: صفقة القرن سبب التصعيد الإسرائيلي

أعتبر الناطق الرسمي باسم ​الرئاسة الفلسطينية​ ​نبيل أبو ردينة​، أن "​صفقة القرن​ هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر، بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، وان هذا الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد، الذي نشهده اليوم"، محذراً مما وصفه بـ"التصعيد الإسرائيلي الممنهج، وان ​الشعب الفلسطيني​ وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات"، لافتاً الى ان ان "الرسالة التي يجب أن يفهمها ​العالم​، وفق الرؤية المجمع عليها، هو ما سيؤكده الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، في خطابه، أمام ​مجلس الأمن الدولي​، وهي وجود سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة ​السلام​ العربية".