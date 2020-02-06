السلطات الأردنية: قرار بمنع تصدير الكمامات

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء و​الدواء​ ​الأردن​ي، هايل عبيدات، انه تم إصدار قرار بمنع تصدير الكمامات، وعمم على المنافذ الحدودية وبالتعاون مع ​الجمارك​، وذلك تحسباً لأي انتشار لـ"كورونا" في الأردن.

وأشار عبيدات إلى أن "بعض الحالات تلجأ لتهريبها، وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات سيكون جاهزا الأسبوع القادم ينتج ما لا يقل عن 10000 كمام في ​الساعة​"، موضحاً أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر، من جميع أنواع الكمامات، منبهاً على "ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وحسبما كان سعرها قبل شهر أو شهرين، والذي يأتي من فواتير الاستيراد".

وأوضح أن "المواد الأخرى، سواء غذائية أو علاجية أو ملابس، ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكونات الفيروس لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف"، مشيرا إلى أن المؤسسة، ومنذ تفشي الفيروس في ​الصين​ اتخذت إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين.