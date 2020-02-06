نتانياهو: إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفد عملية الدهس هو مسألة وقت فقط

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على عملية الدهس التي وقعت في ​مدينة القدس​ المحتلة وأسفرت عن إصابة 14 شخصا إسرائيليا، متمنياً "باسم جميع المواطنين الإسرائيليين أمنيات الشفاء العاجل إلى الجنود المصابين، وان إلقاء القبض على ​الإرهاب​ي هو مسألة وقت فقط وهذا لن يطول، والإرهاب لن يدحرنا وسننتصر". هذا وشهدت مدينة القدس إصابة 14 شخصا إسرائيلياً في ​عملية دهس​.

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