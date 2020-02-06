السلطات المصرية: مقتل 12 شخصاً بحادث سير على الطريق الصحراوي

أكدت السلطات المصرية لـ"روسيا اليوم"، وقوع حادث سير في مصر على الطريق الصحراوي، أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 2.
ووقع الحادث نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بشاحنة كبيرة للنقل على الطريق الصحراوي الغربي 3 كيلو متر من كمين أسوان الغربي، وقد تلقت الشرطة إخطارا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ14 سيارة، وقد هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة لنقل الجثث والمصابين..
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