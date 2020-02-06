السلطات المصرية: مقتل 12 شخصاً بحادث سير على الطريق الصحراوي

أكدت السلطات المصرية لـ"روسيا اليوم"، وقوع ​حادث سير​ في مصر على الطريق الصحراوي، أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 2.

ووقع الحادث نتيجة تصادم ​سيارة​ ميكروباص بشاحنة كبيرة للنقل على الطريق الصحراوي الغربي 3 كيلو متر من كمين ​أسوان​ الغربي، وقد تلقت ​الشرطة​ إخطارا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ14 سيارة، وقد هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة لنقل الجثث والمصابين..