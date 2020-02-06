المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر: هزة أرضية على بعد 204 كم شمال العريش

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن "تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش"، مشيراً الى انه لم "يتلق معلومات بوقوع أي خسائر أو إصابات".
هذا وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد أن "هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل"، موضحا ان "الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور".
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