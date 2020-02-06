الصحة التركية: ارتفاع عدد ضحايا حادث طائرة إسطنبول لـ3 قتلى و179 إصابة

أعلن وزير ​الصحة​ التركي، فخر الدين قوجه عن "ارتفاع عدد ​ضحايا​ ​تحطم طائرة​ الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة ​إسطنبول​، لثلاث ​وفيات​، و179 إصابة". هذا تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، في وقت سابق قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

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