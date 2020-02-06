سلطات كوريا الجنوبية: إصابة 4 مصابين جدد بالكورونا أحدهم سائحة صينية

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في ​كوريا الجنوبية​ أنه "تم التأكد من 4 ​حالات​ إضافية للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هي مواطنة صينية دخلت البلاد للسياحة"، مشيراً الى "إجراء السلطات الصحية الفحوص المرجعية لمعرفة الذين اتصلوا بالمرضى الجدد".

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