الاتحاد الأوروبي: أحداث النجف أمس تعيق تحقيق أي تقدم سياسي

دان سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​العراق​ ​مارتن هوث​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أحداث ​العنف​ التي شهدتها محافظة ​النجف​، والتي سقط على إثرها أكثر من 100 محتج بين قتيل وجريح"، معتبراً أن "الترهيب والعنف ضد ​المتظاهرين​ على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب ب​وفيات​ ليلة أمس في النجف أمر غير مقبول، ولا بد من تحديد الجناة ومحاسبتهم، وان هذه الأفعال الشنيعة تعرقل تحقيق أي تقدم سياسي".

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