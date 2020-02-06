قائد قوات "اليونيفيل": الوضع على الحدود مستقر ونعمل للحفاظ عليه

أكد القائد العام للقوات الدولية "​اليونيفل​" في ​الجنوب​ الجنرال ​ستيفانو دل كول​ أن "الوضع على الحدود في الجنوب اللبناني مستقر ونحن نعمل كقوات دولية على دعم جميع الأفرقاء للحفاظ على هذا الاستقرار الذي حصل منذ عام 2006 وهو إنجاز مهم جدا".

وخلال زيارته ​محافظ​ الجنوب ​منصور ضو​ في مكتبه في ​سرايا صيدا​ الحكومية، شدد دل كول على "أننا نعمل على إرساء العلاقات الوثيقة بيننا وبين المجتمع الجنوبي عبر السلطات المحلية للدولة من المحافظين ورؤساء اتحادات بلديات والتعاون معهم للوقوف على احتياجات الجنوبيين من أفراد وهيئات مدنية ومؤسسات اجتماعية".وحول وجود صعوبات على حدود الخط الازرق، قال: "ليس هناك صعوبات بالنسبة لنا سيما واننا نقوم بما يلزم لحفظ ​الأمن​ عبر التعاون والتنسيق الاستراتيجي الثنائي بيننا وبين قوات الجيش اللبناني".