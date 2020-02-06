خريش: سيبقى التيار الوطني الحر نموذجاً للاعتدال ورفض الفتنة مهما نظّرتم

أعتبرت نائب رئيس ​​التيار الوطني الحر​​ ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التيار الوطني الحر سيبقى نموذجاً للاعتدال ورفض الفتنة مهما نظّرتم".

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