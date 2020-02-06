الجيش: إحالة 8 سوريين على القضاء المختص لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في ​سوريا​، وأحالت سوريين اثنين على ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ لقيامها بتهريب ​بضائع​ عبر ​الحدود اللبنانية السورية​ المشتركة. كما أُحيل 13 شخصاً سورياً على ​المديرية العامة للأمن العام​ لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية. كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة ​مشاريع القاع​ - ​الهرمل​، خمسة سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم بعدة ملفات إرهابية منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية بتواريخ سابقة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". إضغط للمزيد

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