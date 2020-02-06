باسيل: خطاب الكراهية مستعر من فترة والتعدي عالتيار متكرر وممنهج

لفت رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "خطاب الكراهية مستعر من فترة والتعدي عالتيار متكرر وممنهج:، مشيرا الى "أننا دائما نواجه الحملة بوعي ومسؤولية. لم نصمد سنينا لنغيّر قناعاتنا ونهجنا اليوم".
وشدد باسيل على أن "العنف على اشكاله جريمة بحق الوطن، ولا يجب على أحد أن يستخجمه ضد الآخر"، معتبرا أن "الامتحان كبير، واصرارنا يزيد ليكون لبنان متصالحا مع تنوّعه وحاضن لكل أبنائه".
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