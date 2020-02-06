باسيل: خطاب الكراهية مستعر من فترة والتعدي عالتيار متكرر وممنهج

لفت رئيس تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "خطاب الكراهية مستعر من فترة والتعدي عالتيار متكرر وممنهج:، مشيرا الى "أننا دائما نواجه الحملة بوعي ومسؤولية. لم نصمد سنينا لنغيّر قناعاتنا ونهجنا اليوم".

وشدد باسيل على أن "​العنف​ على اشكاله جريمة بحق الوطن، ولا يجب على أحد أن يستخجمه ضد الآخر"، معتبرا أن "الامتحان كبير، واصرارنا يزيد ليكون لبنان متصالحا مع تنوّعه وحاضن لكل أبنائه".