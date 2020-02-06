رئيس المحكمة العسكرية حدد 16 نيسان لمحاكمة العميل فاخوري

حدد رئيس ​المحكمة العسكرية​ الدائمة العميد ​حسين عبدالله​، 16 نيسان المقبل، موعدا لمحاكمة العميل ​عامر الفاخوري​، المتهم ب​جرائم قتل​ و​محاولة قتل​ لبنانيين داخل معتقل ​الخيام​، وخطف وتعذيب أشخاص، عندما كان مسؤولا عن المعتقل المذكور قبل تحرير ​الجنوب​ في العام 2000.

يذكر أن قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا اتهمت الفاخوري بهذه الجرائم التي تصل عقوبتها حتى ​الاعدام​، في ما منعت عنه المحاكمة من جرم التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي والتعامل معه بسبب سقوط الجرم بمرور الزمن.