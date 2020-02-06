رئيس المحكمة العسكرية حدد 16 نيسان لمحاكمة العميل فاخوري

حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبدالله، 16 نيسان المقبل، موعدا لمحاكمة العميل عامر الفاخوري، المتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل لبنانيين داخل معتقل الخيام، وخطف وتعذيب أشخاص، عندما كان مسؤولا عن المعتقل المذكور قبل تحرير الجنوب في العام 2000.
يذكر أن قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا اتهمت الفاخوري بهذه الجرائم التي تصل عقوبتها حتى الاعدام، في ما منعت عنه المحاكمة من جرم التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي والتعامل معه بسبب سقوط الجرم بمرور الزمن.
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