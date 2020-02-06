الوفاء للمقاومة: امام لبنان استحقاقات مالية صعبة والتصدي لها يحتاج الى اجماع وطني

أكدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ بعد اجتماعها الاسبوعي، ان "الناهبون الدوليون يحاولون اغواء المنطقة واغرائها، وما روج له خلال اعلان ​صفقة القرن​ هو انحياز اميركي واضح لصالح الكيان الصهيوني في ظل دور عربي حقير لتضييع ​فلسطين​ و​القضية الفلسطينية​، لافتاً الى ان "امام ​لبنان​ استحقاقات اقتصادية ومالية صعبة في الفترة المقبلة والتصدي لها يحتاج الى اجماع وطني وشعبي، وهذه الاستحقاقات ما هي الا نتيجة السياسات المالية الخاطئة وهذا الامر حصل بفعل اعتماد سايسة الاقتراض، وان طريقة تشكل الحكومة الراهنة تفسر عدم وجود برامج انقاذية جاهزة ومعدة لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية فضلاً عن الازمات الاجتماعية الاخرى".

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