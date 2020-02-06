محمد سليمان: لنرحم أبناءنا ونحمي وطننا من الفتن والعنصرية الطائفية

إعتبر النائب محمد سليمان تعليقاً ما حصل مع أحد المواطنين من أبناء طرابلس في جونية - كسروان، أنه "أصبحت اخلاق البعض وضيعة ورخيصة لدرجة الانحطاط من بعض المسؤولين السوداويين بتصرفاتهم تجاه اخوتهم في هذا الوطن".
وأشار في تصريح صحفي إلى أن "رسالتنا لهم، طرابلس والشمال منبت الأحرار في كل الساحات والفتنة والحقد بعيدين عن أهلها ولا حدود أمام اللبنانيين بوطنهم لبنان وطن لكل اللبنانيين ومن لديه مشكلة فليهاجر، لنرحم أبناءنا ونحمي وطننا من الفتن والعنصرية الطائفية والمناطقية والحزبية".
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