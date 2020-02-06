محمد سليمان: لنرحم أبناءنا ونحمي وطننا من الفتن والعنصرية الطائفية

إعتبر النائب ​محمد سليمان​ تعليقاً ما حصل مع أحد المواطنين من أبناء ​طرابلس​ في ​جونية​ - ​كسروان​، أنه "أصبحت اخلاق البعض وضيعة ورخيصة لدرجة الانحطاط من بعض المسؤولين السوداويين بتصرفاتهم تجاه اخوتهم في هذا الوطن".

وأشار في تصريح صحفي إلى أن "رسالتنا لهم، طرابلس و​الشمال​ منبت الأحرار في كل الساحات والفتنة والحقد بعيدين عن أهلها ولا حدود أمام ال​لبنان​يين بوطنهم لبنان وطن لكل اللبنانيين ومن لديه مشكلة فليهاجر، لنرحم أبناءنا ونحمي وطننا من الفتن و​العنصرية​ الطائفية والمناطقية والحزبية".