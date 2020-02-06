الدكاش: كسروان لا ترحب بمفتعلي الفتن والحاقدين

توجه تكتل "​الجمهورية القوية​" ​شوقي الدكاش​ "الى صاحب كل قلب اسود، ​كسروان​ لا ترحب بمفتعلي الفتن والحاقدين والمستفزين والمستقوين على الناس، والى صاحب كل قلب ابيض، كسروان تشرع ابوابها لكل ال​لبنان​يين الشرفاء ​الاحرار​ من جزين و​طرابلس​ ومن كل شبر من اراضيه".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه دكاش "إلى أهلي في كسروان، لا تصغوا الى اي كلام فتنوي من اي جهة اتى. سنبقى مترفعين عن الصغائر، قلب لبنان وحراس الـ 10452" .