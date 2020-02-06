علق النائب ​نعمة افرام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الاشكال الذي وقع يوم امس في منطقة ​كسروان​، معتبراً ان "كل لبناني هوّي أخ وقريب وكلنا سوا مع حفظ كرامة ​الإنسان​ كل إنسان وكل مواطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام عن اشكال كسروان: كل لبناني هوّي أخ وقريب وكلنا سوا مع حفظ كرامة الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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