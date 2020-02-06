جمعية الصناعيين: لإعطاء القطاع الصناعي الاولوية للخروج من ازمتنا الحالية

بحث مجلس ادارة ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل خلال اجتماع له، "الانعكاسات الايجابية التي تركها التحرك الصناعي الجامع للصناعيين وعمالهم والذين اطلقوا فيه صرختهم الاخيرة من اجل تأمين ديمومة العمل والانتاج في مصانعهم، خصوصا لجهة الاسراع في الاجراءات المصرفية المطلوبة التي تضمن حصول ​الصناعة​ على احتياجاتها من المواد الاولية الضرورية"، منوهاً بـ"الوعود الايجابية في هذا الشأن التي اكد عليها ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، كما ثمن تحرك وزير الصناعة عماد حب الله ودعمه"، مؤكداً ان رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ ابلغ الجميّل شخصياً بـ"ان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بصدد اصدار تعميم يعالج موضوع المواد الاولية للصناعة"، موضحاً "ضرورة ترجمة هذه الوعود وبشكل فوري لان عامل الوقت يعتبر عاملا حاسماً وقاتلاً بالنسبة الى غالبية ​المصانع​ اللبنانية التي اوشك مخزونها من المواد الاولية على النفاذ، علما ان قسما منها اوشك على الاقفال التام"، لافتاً الى انه "مع تطلعنا الايجابي للقناعة التي تكوّنت عند المسؤولين بكافة مستوياتهم كما عند الرأي العام اللبناني لاهمية الصناعة وابعادها ​الاقتصاد​ية والاجتماعية وحتى النقدية والمالية، نتطلع الى مساعدة ​الحكومة الجديدة​ في رعاية هذا القطاع الحيوي وتوفير مقومات صموده آنياً وفي رسم السياسات المطلوبة لهذه الرعاية في اطار رؤية مستقبلية لتطوره ونموه"، مشدداً على "جميع اعطاء الاولوية للصناعة الوطنية لأنها اصبحت الملاذ الاول والاكيد لبداية الخروج من ازمتنا الاقتصادية والمالية الراهنة، كما تشكل الرافعة الاساسية لاستعادة النمو في الاقتصاد الوطني ككل".