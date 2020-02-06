زهران: الشركة التي تتولى صيانة منشآت المطار بلغ قيمة عقدها 325 مليون دولار

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي ​سالم زهران​ أن "‏‫MEAS التي تتولى صيانة منشآت ​المطار​ والتي ادعى عليها القاضي منصور بجرم الهدر بسبب فيضان أنفاق المطار، قد بلغ عقدها مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ حوالي 325 مليون دولار!"، مشيرا الى أن "الأخطر من ذلك أنها تبرز فواتيرها أمام مجلس الإنماء والإعمار دون أي تدقيق"، مشددا على أن "‫إسترجاع ​الأموال المنهوبة​ يبدأ من هنا".

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