لفت عضو تكتل "​​الجمهورية القوية​​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "ملف الأموال المحوّلة من ​المصارف​ الى الخارج"، مؤكداً انه "إذا لم يتحرك المدعي العام بهذا الملف بشكل رسمي عفواً منه سأتقدّم باسم كتلة "الجمهورية القوية" بإخبار رسمي لمتابعة الموضوع وفق الأصول القانونية".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم عن الاموال المحوّلة: إن لم يتحرك المدعي العام سأتقدّم بإخبار لمتابعة الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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