فرعية اللجان تتابع الخميس المقبل درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام ​الضمان​ وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، عقدت جلسة برئاسة النائب ​نقولا نحاس​ وصدقت عدد من المواد على أن تتابعهم بجلسة تعقد يوم الخميس المقبل. إضغط للمزيد

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