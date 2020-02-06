زاهر الخطيب: معيار نجاح الحكومة مرتبط بمدى تلبيتها لمطالب الناس المحقة

أعلن أمين عام رابطة الشغيلة زاهر الخطيب، أن "معيار نجاح الحكومة مرتبط بمدى تلبيتها لمطالب الناس المحقة والعادلة التي طرحت في الساحات، وبانتهاجها سياسات تدعم الإنتاج الوطني، وتتوجه بلبنان نحو الشرق حيث الفرص متاحة لتصدير الانتاج الزراعي الصناعي وللحصول على مساعدات تمكن لبنان من معالجة أزماته المزمنة من دون أن يتحمل لبنان أعباء مالية وذلك عملاً بنظام B.o.t".
وحذر الخطيب من "الاستمرار في السياسات الريعية والاستدانة من صندوق النقد ومؤتمر سيدر، لأنها لن تقود سوى الى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وارتهان لبنان لشروط الدول الغربية الاستعمارية وفي مقدمها أميركا".
وجاءت كلمة الخطيب بحضور المسؤول الإعلامي للرابطة حسن حردان، وأمام وفد من "مبادرة بناء دولة" برئاسة الأستاذ أمين صالح ، وعضوية كل من الدكتورة زينب حيدر ، وإبراهيم ياسين عن التنظيم الشعبي الناصري، وقد اطلع الوفد، الخطيب على البرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي أعدته مبادرة بناء دولة للخروج من اللازمة التي يعاني منها لبنان، ثم جرى نقاش في آفاق وسبل مواجهة . وقد اهدى أمين عام رابطة الشغيلة أعضاء الوفد كتابه "مشروع وثيقة للإصلاح الإداري".
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