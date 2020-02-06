زاهر الخطيب: معيار نجاح الحكومة مرتبط بمدى تلبيتها لمطالب الناس المحقة

أعلن أمين عام ​رابطة الشغيلة​ ​زاهر الخطيب​، أن "معيار نجاح ​الحكومة​ مرتبط بمدى تلبيتها لمطالب الناس المحقة والعادلة التي طرحت في الساحات، وبانتهاجها سياسات تدعم الإنتاج الوطني، وتتوجه ب​لبنان​ نحو الشرق حيث الفرص متاحة لتصدير الانتاج الزراعي الصناعي وللحصول على ​مساعدات​ تمكن لبنان من معالجة أزماته المزمنة من دون أن يتحمل لبنان أعباء مالية وذلك عملاً بنظام B.o.t".

وحذر الخطيب من "الاستمرار في السياسات الريعية والاستدانة من ​صندوق النقد​ و​مؤتمر سيدر​، لأنها لن تقود سوى الى زيادة حدة ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية والاجتماعية وارتهان لبنان لشروط الدول الغربية الاستعمارية وفي مقدمها ​أميركا​".

وجاءت كلمة الخطيب بحضور المسؤول الإعلامي للرابطة ​حسن حردان​، وأمام وفد من "مبادرة بناء دولة" برئاسة الأستاذ ​أمين صالح​ ، وعضوية كل من الدكتورة زينب حيدر ، وإبراهيم ياسين عن ​التنظيم الشعبي الناصري​، وقد اطلع الوفد، الخطيب على البرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي أعدته مبادرة بناء دولة للخروج من اللازمة التي يعاني منها لبنان، ثم جرى نقاش في آفاق وسبل مواجهة . وقد اهدى أمين عام رابطة الشغيلة أعضاء الوفد كتابه "مشروع وثيقة للإصلاح الإداري".