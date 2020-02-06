هيئة قضاء عكار في "الوطني الحر": لعدم الانجرار الى ما يرغب به البعض من تقاتل

لفتت هيئة ​قضاء عكار​ في "​التيار الوطني الحر​" في بيان الى أن "مكتب التيار في حلبا-عكار، تعرّض للاعتداء ليلاً من خلال التكسير والحرق وبعثرة المحتويات"، معربة عن أسفها "لمثل هذه التصرفات المشينة التي لا تعبّر عن أهل عكار وشيمهم وأخلاقهم".

وطلبت من "أبناء المنطقة التعاطي بحكمة مع أي أحداث أو تطورات وعدم الانجرار الى ما يرغب به البعض من تقاتل بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد"، مشددة على أن "مكتب عكار سيبقى مكاناً جامعاً ومساحة للتلاقي والحوار بين الجميع".

وأشارت الى أن "حماية الممتلكات والمواطنين هي حصراً للاجهزة الامنية"، مستغربة "عدم قيامها بواجباتها على رغم تواجدها في محيط المكتب أثناء الاعتداء"، لافتة الى ان "هذا الاعتداء هو اعتداء على وجوده وما ومن يمثل في المنطقة".

وجزمت أن "المكتب سيبقى حاضراً وفق مبادئه المتمثلة بالانفتاح والاعتدال ووفق قيمه الوطنية والاخلاقية ولن يستطيع أحد إلغاء وجوده لا في عكار ولا في أي مكان آخر، وسيتجه الى ​القضاء​ لكشف المعتدين ومحاسبتهم"، مجددة الدعوة الى "عدم اللجوء الى خطاب الكراهية والى العنف في التعاطي بين أبناء القضاء الواحد والوطن الواحد".