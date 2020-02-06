الشعار استنكر التهجم على مواطن طرابلسي: لا لممارسات ميليشياوية تهدد السلم الأهلي

استنكر مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​"التهجم الجسدي والمعنوي المشين أمس على أحد شباب طرابلس لمجرد أنه من أبناء هذه المدينة الوطنية الصابرة الثائرة، وما صاحب ذلك من تطاول على الذات الإلهية المقدسة بما يشكل رعونة أخلاقية ويخالف أبسط مقومات العيش المشترك والمواطنة".

وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، حذر الشعار من "الممارسات الميليشياوية التي تهدد السلم الأهلي، وتصيب الوحدة الوطنية في الصميم"، داعيا "جميع المسؤولين إلى الاستماع إلى المطالب العادلة للشعب وعدم الهروب إلى الأمام وعدم إيقاد نار الفتن الطائفية والمناطقية لأنها ستطاول الجميع في النهاية".