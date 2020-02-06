ميشال ضاهر:الحماقة الكبرى للحكومة هي تسديد استحقاق آذار بدلاً من التنمية

أكد النائب ​ميشال ضاهر​ أنه تواصل مع الكثير من اللبنانيين الذين يحتلون اعلى المناصب المالية في لندن وجنيف و​نيويورك​ وجميعهم "أكدوا لي ان الحماقة الكبرى التي قد ترتكبها هذه ​الحكومة​ هي تسديد استحقاق آذار المقبل بدلاً من استعمال هذه المبالغ لتعزيز وتنمية القطاعات الإنتاجية التي هي وحدها الكفيلة باستعادة الثقة".

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