أبو زيد: للتعقل وتغليب لغة المنطق تفاديا لاي احتكاكات

علق مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل ابو زيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاشكالات التي حصلت في بعض ​المطاعم​، داعياً الى "التعقل وتغليب لغة المنطق على لغة الغريزة تفاديا لحصول اي احتكاكات قد تأخذ منحى خطيرا لا تحمد عقباه، وأن يبقى التعبير والتخاطب السياسي ضمن مبدأ احترام الرأي الآخر وضمن الموضوعية وبعيدا عن كل أشكال التحريض"، موضحاً ان "مطالب المنتفضين في مكافحة الهدر و​الفساد​ وتصحيح أداء ​الدولة​ ومؤسساتها هي في الاساس في صلب برنامج ​التيار الوطني الحر​ الذي هو تيار عابر للطوائف كما أرسى ركائزه ومفاهيمه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عندما كان رئيسا للتيار وكما يستمر في قيادته ضمن الاطر ذاتها رئيس التيار النائب ​جبران باسيل​".

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