شدد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "ما أقدم عليه مرافقو النائب زياد أسود من تعرّض لمواطن تحت شعار "أنت من طرابلس شو جايي تعمل هون" والإهانة والتباهي والتصوير مستنكر ومرفوض مهما كانت الأسباب".
وأضاف: "كل المناطق اللبنانية هي لجميع اللبنانيين ونرفض قطعًا العودة الى لغة الحرب وخطوط التماس، تماما كما نرفض ردود الفعل بالتعرض للمراكز الحزبية وإحراقها. وطننا بحاجة للهدوء والتعقل منعا للانزلاق نحو الفتنة لا سمح الله".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض: ما أقدم عليه مرافقو أسود مستنكر ومرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.