معوض: ما أقدم عليه مرافقو أسود مستنكر ومرفوض

شدد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "ما أقدم عليه مرافقو النائب ​زياد أسود​ من تعرّض لمواطن تحت شعار "أنت من ​طرابلس​ شو جايي تعمل هون" والإهانة والتباهي والتصوير مستنكر ومرفوض مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "كل المناطق اللبنانية هي لجميع اللبنانيين ونرفض قطعًا العودة الى لغة الحرب وخطوط التماس، تماما كما نرفض ردود الفعل بالتعرض للمراكز الحزبية وإحراقها. وطننا بحاجة للهدوء والتعقل منعا للانزلاق نحو الفتنة لا سمح الله".