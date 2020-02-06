الدفاع المدني: نقل جريحان في الفيدار جراء انزلاق دراجتهما النارية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها لجريحين من التابعية السورية الى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل جراء انزلاق دراجتهما النارية واصطدامها بالفاصل الاسمنتي واستقرارها خارج الطريق في ​الفيدار​ – جبيل. إضغط للمزيد

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