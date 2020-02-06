أيوب افتتح جناح اللبنانية في مؤتمر ومعرض "إيدك 2020 لطب الأسنان" بدبي

افتتح رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ جناح الجامعة في ​مؤتمر​ "​الإمارات​ الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي - إيدك دبي 2020"، الذي انعقد بين الرابع والسادس من شهر شباط الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد المؤتمر الحدث الأهم والأكبر في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ وجنوب آسيا في طب الأسنان.

وخلال المؤتمر، الذي انعقد بنسخته الرابعة والعشرين تحت شعار "نقل التعليم والابتكار"، قدم أكثر من 160 متحدثا دوليا وإقليميا محاضرات وورش عمل عملية حول مختلف جوانب طب الأسنان، وقد حضر ستة وستون ألف زائر ومشارك من 155 دولة، اطلعوا على أحدث التقنيات والمنتجات من قبل 2484 شركة.

وفي ختام المؤتمر، سلم أيوب درعا تقديرية إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و"إيدك دبي" الدكتور عبد السلام المدني، في حضور عميد ​كلية طب الأسنان​ في الجامعة اللبنانية البروفسور طوني زينون والدكتور زياد سلامة من مكتب العلاقات الخارجية ورئيسة قسم طب الأسنان الشرعي وتعريف الهوية الإنسانية في كلية طب الأسنان الدكتورة ​ماريا سعادة​.