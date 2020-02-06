افتتح رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب جناح الجامعة في مؤتمر "الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي - إيدك دبي 2020"، الذي انعقد بين الرابع والسادس من شهر شباط الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد المؤتمر الحدث الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في طب الأسنان.
وخلال المؤتمر، الذي انعقد بنسخته الرابعة والعشرين تحت شعار "نقل التعليم والابتكار"، قدم أكثر من 160 متحدثا دوليا وإقليميا محاضرات وورش عمل عملية حول مختلف جوانب طب الأسنان، وقد حضر ستة وستون ألف زائر ومشارك من 155 دولة، اطلعوا على أحدث التقنيات والمنتجات من قبل 2484 شركة.
وفي ختام المؤتمر، سلم أيوب درعا تقديرية إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و"إيدك دبي" الدكتور عبد السلام المدني، في حضور عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية البروفسور طوني زينون والدكتور زياد سلامة من مكتب العلاقات الخارجية ورئيسة قسم طب الأسنان الشرعي وتعريف الهوية الإنسانية في كلية طب الأسنان الدكتورة ماريا سعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب افتتح جناح اللبنانية في مؤتمر ومعرض "إيدك 2020 لطب الأسنان" بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.