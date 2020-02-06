بوعبود التقى السفير الكوري: لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

أكد مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية يونغ داي كوان، أن "لا توقف عن نشر الفن والثقافة في لبنان رغم الظروف الصعبة التي التي يمر بها البلاد كلام"، مشددا على التعاون بين المعهد والسفارة الكورية، وداعيا الى "تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين".
وبعد اللقاء، تفقد السفير أقسام المعهد ودورات الفسيفساء الأيقونات البيزنطية والخط العربي وغيرها من الفنون التي يقوم بها المعهد واثنى السفير الكوري على دور المعهد وما يقوم به من رسالة سامية في نشر الفن والثقافة في لبنان وخلق فرص عمل لجميع اللبنانين والطلاب الذين يشاركون في الدورات.
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